Pablo Moyano reaccionó al caso de su hermano Facundo y Candela Arizaga con una dura frase

El dirigente de Camioneros habló durante la marcha de San Cayetano y también cuestionó la media sanción de la Ley de Propiedad Privada.

Pablo Moyano habló este viernes sobre la causa judicial que involucra a su hermano Facundo Moyano. Pidió dejar la resolución del episodio en manos de los jueces y evitó cualquier defensa pública del exdiputado. “Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”, afirmó durante su participación en la movilización por San Cayetano.

Pablo Moyano explicó que su hijo también se llama Facundo, una coincidencia que utilizó para responder a la insistencia de los cronistas. “Encima, mi pibe se llama Facundo Moyano; yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”, expresó el dirigente. El jefe sindical no agregó comentarios sobre la situación procesal de su hermano. La aparición pública llegó dos días después del episodio que derivó en la intervención policial en el barrio porteño de Belgrano.

"Encima mi pibe se llama Facundo, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano": Pablo Moyano se refirió al caso de Candela Arizaga y espera "que lo defina la Justicia".



@lanacionmas https://t.co/sljeOlrEMG pic.twitter.com/fdECMBVFc9 — MDZ Online (@mdzol) August 7, 2026 Facundo Moyano quedó imputado y Candela Arizaga dio otra versión del episodio Facundo Moyano fue detenido durante la madrugada del miércoles después de un episodio con su pareja, Candela Arizaga. La Policía los interceptó en Belgrano después de que la mujer saliera del departamento y fuera vista en la vía pública. La Justicia porteña imputó al exdiputado por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género; sin embargo, el dirigente recuperó la libertad después de permanecer detenido en una comisaría.

Candela Arizaga declaró más tarde que Moyano no la golpeó ni la agredió y atribuyó lo ocurrido al consumo de estupefacientes. La mujer sostuvo ante la fiscal Florencia Nocerez que había consumido cocaína y que sufrió un “brote psicótico”. Arizaga también negó una discusión con su pareja y aseguró que “el problema nunca fue Facundo”. La investigación incluyó un allanamiento en la vivienda del exdiputado que terminó sin resultados positivos, aunque las fuerzas de seguridad secuestraron un reloj inteligente, un USB y medicamentos.

La mujer de 23 años vuelve a su provincia natal. Archivo MDZ La distancia entre los Moyano Pablo y Facundo Moyano arrastran diferencias públicas desde comienzos de 2024. El conflicto tomó fuerza durante el paro general de la CGT contra la ley ómnibus y el DNU que el Gobierno denominó “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. Facundo respaldó aquella protesta, pero reclamó una autocrítica del peronismo, la CGT y sus dirigentes por los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández. Pablo respondió entonces con una frase que expuso el distanciamiento: “No hablo de la farándula”.