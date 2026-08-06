Tras la polémica con Facundo Moyano, Candela Arizaga reapareció en redes y fue tajante: "Tengo errores"

La creadora de contenido, quien ha sido noticia tras fuertes videos en la vía pública y una aparente relación con el gremialista, calmó las aguas.

Luego de un día de hermetismo y de confirmarse su decisión de no avanzar judicialmente contra Facundo Moyano, Candela Arizaga decidió reaparecer públicamente. La joven de 23 años utilizó su cuenta de Instagram para comunicarse con sus más de 360 mil seguidores y referirse por primera vez al torbellino mediático y policial que la tuvo como protagonista.

El mensaje de Candela en redes Candela Arizaga en redes sociales. IG @candelamagaliok Lejos de dar detalles precisos sobre la noche del escándalo, su objetivo principal fue bajar el perfil y sosegar la preocupación de su entorno: "Ya estoy bien. Mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon, tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor".

Este escueto mensaje se alinea con la información que había filtrado su mejor amiga, quien aseguró que Candela busca dejar atrás el conflicto y refugiarse unos días en su ciudad natal, Rosario, para estar contenida por su familia.

Las palabras de Arizaga llegan en el momento más álgido del debate público sobre su figura, especialmente tras las explosivas revelaciones sobre su estilo de vida. Mientras en la televisión se analizaba su ocupación como modelo, creadora de contenido y su lazo intermitente con el dirigente político, destaparon la existencia de un poderoso tercero.

Los pormenores en la relación de Moyano y Arizaga Según la información trascendida en SQP (América TV), un hombre mayor, aparentemente casado, sería quien le financia en secreto su elevado nivel de vida en Buenos Aires. Esta persona sería la encargada de abonar el alquiler de un costo departamento sobre la exclusiva Avenida Del Libertador, además de cubrir otros lujos personales. Esta relación paralela puso en jaque la narrativa de su noviazgo exclusivo y explicaría, en parte, los motivos de su pacto de silencio.