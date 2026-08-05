Qué había dicho Candela Arizaga sobre su relación con Facundo Moyano días antes del escándalo: "Era normal"

Una conversación privada revelada por el padre de L-Gante expuso cómo describía la influencer su vínculo con el exdiputado antes del episodio en Belgrano.

Días antes del escándalo de la joven escapando del departamento, Candela Arizaga reveló cómo era el vínculo con él.

Días antes del polémico episodio que derivó en la detención de Facundo Moyano, Candela Arizaga habría asegurado que su relación con el exdiputado era “normal”. La frase surgió de una conversación privada que la influencer mantuvo con una amiga y fue revelada posteriormente por Miguel Ángel Prosi, padre de L-Gante.

La conversación de Candela Arizaga antes del episodio Durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Prosi explicó que sus hijas mantienen una amistad con Arizaga y que quedaron sorprendidas tras conocer lo ocurrido. “Estaban muy mal, me repetían: ‘No lo podemos creer, si ella es tan sanita’”, relató.

Según contó, una de sus hijas había intercambiado mensajes con la joven de 23 años la semana anterior. En esa charla le preguntó cómo estaba atravesando su vínculo con Moyano y cuál era la situación entre ambos.

La respuesta que recibió fue concreta. De acuerdo con el testimonio de Prosi, Candela sostuvo que “la relación con Moyano era normal”, sin mencionar conflictos ni situaciones que anticiparan el episodio ocurrido posteriormente en el departamento de Belgrano este martes.

Qué declaró Facundo Moyano sobre su relación con la joven ante la Justicia Moyano declaró este miércoles ante el auxiliar fiscal Julián Pistone y negó haber privado de la libertad a Arizaga. Además, afirmó que ambos mantenían una relación sentimental. Su exposición se incorporó a la causa que investiga qué ocurrió durante la madrugada del martes en un edificio de la avenida del Libertador.