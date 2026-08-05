Caso Candela Arizaga y Facundo Moyano: tras negarse a declarar, se conocieron detalles de un vínculo paralelo

El escándalo que envuelve a Candela Arizaga y al dirigente político Facundo Moyano suma nuevos capítulos que cambian el foco de la historia radicalmente. Luego de los videos del hecho y la intervención policial que derivó en la liberación del sindicalista, se destaparon detalles hasta ahora desconocidos.

La revelación de un vínculo oculto que le permite a la joven sostener un alto nivel de vida y su contundente decisión de dar un paso al costado en la Justicia marcan un giro inesperado en el relato oficial.

A pesar de la gravedad de los hechos iniciales, todo indica que la causa judicial quedaría estancada debido a la falta de impulso por parte de la presunta víctima. El periodista Martín Salwe en SQP (América TV) logró comunicarse con Nicole, la mejor amiga de Candela , quien confirmó que la modelo no presentará cargos ni brindará su testimonio en sede judicial para explicar por qué salió corriendo del departamento.

Lejos de querer profundizar en el conflicto mediático, la joven optó por alejarse de la Ciudad de Buenos Aires. Según relató su entorno íntimo, la decisión inmediata una vez dejada la internación será viajar a Rosario para instalarse temporalmente junto a su familia, buscando contención emocional. La intención principal de su círculo es lograr que las aguas se calmen y priorizar el bienestar psicológico de la joven de 23 años.

Yanina Latorre abrió una nueva línea de especulación respecto a la relación entre Candela y Facundo . La panelista reveló que la joven mantiene una relación paralela que explica cómo solventa sus altos gastos en la capital porteña.

Según la conductora, un hombre mayor, aparentemente casado y con cierto grado de conocimiento público, es quien se encarga de financiar la estadía de la joven en Capital Federal. Esta persona, que actualmente estaría atravesando momentos de tensión por el nivel de exposición del caso, es quien le abona el alquiler de un costoso departamento con todo tipo de comodidades ubicado sobre la exclusiva Avenida Del Libertador, además de cubrirle la cuota del gimnasio.

Las contradicciones y la estrategia de Moyano

Por su parte, Pía Shaw aportó los detalles de la declaración que le permitió a Facundo Moyano recuperar su libertad rápidamente. Gracias a la intervención de su abogado, el dirigente logró salir tras declarar. En su testimonio, llamó la atención que se refiriera a Candela formalmente como su novia, pese a que el entorno puso en dudas el vínculo, asegurando idas y vueltas desde el mes de enero.

"Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia... siempre fue amoroso, afectivo, nunca tuvo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal", expresó la panelista en relación a la declaración del hombre de 41 años.

A esto se le suman las contradicciones en torno a la salud de la joven. Mientras que figuras que tuvieron relación con ella, como L-Gante, y su propio entorno familiar aseguraban que llevaba una vida completamente sana y vinculada al deporte, los reportes indicaron que el examen toxicológico arrojó resultados positivos en cocaína y un consumo prolongado durante los días previos al hecho.