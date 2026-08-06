"Está sufriendo un ataque al corazón": se conoció la llamada al 911 por el episodio de Facundo Moyano y su novia

Mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un departamento del barrio porteño de Belgrano, este jueves se conoció el contenido de la llamada al 911 que realizó el vigilador del edificio donde vive el exdiputado.

Según trascendió, fue el propio Moyano quien llamó al encargado de seguridad para pedir ayuda y le aseguró que estaba sufriendo un ataque al corazón. A partir de ese pedido, el vigilador se comunicó con el servicio de emergencias para solicitar una ambulancia.

La llamada quedó registrada a las 5.03 de la madrugada del martes y fue publicada por el diario La Nación.

La comunicación comenzó con el operador solicitando la dirección de la emergencia. Del otro lado respondió Julio Pavón, vigilador del edificio ViewPoint, a quien Facundo Moyano le habría pedido auxilio .

Facundo Moyano fue detenido por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Operador : 911, ¿dónde es su emergencia?

Denunciante: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?

Operador: Señor. Dígame, ¿usted se encuentra en Capital o Provincia?

Denunciante: Capital.

Operador: Dígame, ¿calle y altura?

Denunciante: avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto.

Operador: ¿Entre túnel del Libertador y Virrey Vértiz?

Denunciante: Sí, exactamente, sí.

Operador: Dígame la emergencia, señor.

Denunciante: Hay una, no sé a qué número llamar, pero hay una emergencia médica. Es una persona de acá, apellido Facundo Moyano.

Operador: ¿Qué edad tiene el masculino?

Denunciante: 30, 35 años. Está sufriendo un ataque al corazón, me dijo…

Operador: ¿Usted qué sería de él?

Denunciante: Vigilador, seguridad privada, de acá del consorcio del edificio.

Operador: ¿En qué edificio vive el masculino?

Denunciante: ViewPoint, Libertador 5414. Ah, 21 A sería el departamento.

Operador: ¿Piso 21, departamento A?

Denunciante: Exactamente.

Operador: ¿Él se encuentra solo? ¿Está acompañado de alguien?

Denunciante: No sabría decir, pero recibí el llamado de emergencia, urgente. Si pueden llamar a la ambulancia, no sé a qué número llamar.

Operador: Lo puede pedir por acá, señor, pero necesito que me dé más información. ¿Usted no sabe si está consciente?

Denunciante: Está consciente, él me llamó, me llamó que le pida urgente una ambulancia.

Operador: ¿Y estaría solo en su departamento?

Denunciante: Exacto, sí, por eso me llamó a mí.

Operador: Dígame el nombre y apellido del masculino.

Denunciante: Facundo Moyano.

Operador: Dígame el teléfono del masculino.

Denunciante: Ya se lo paso, aguárdeme dos segundos. 11 (...)

Operador: Le repito, 11 (...). ¿Usted es el del edificio?

Denunciante: Sí, sí, mi nombre es Juan, sí.

Operador: ¿Llamado Juan? ¿Apellido?

Denunciante: Pavón.

Operador: Dígame su teléfono, señor.

Denunciante: 11...

Operador: ¿Usted le va a dar el ingreso a Same?

Denunciante: Sí.

Operador: Bueno, yo dejo asentado acá su número también, y cuando arribe Same, por favor, hágalo ingresar.

Denunciante: Por favor, por favor, si puede llegar urgente.

Operador: Sí, ya está todo, ya está todo, señor, quédese tranquilo.

Cómo sigue la investigación

Minutos después de esa llamada, efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron a Facundo Moyano y a Candela Arizaga en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre.

La joven fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada durante varias horas antes de recibir el alta médica.

En un primer momento, el parte policial indicó que Arizaga había manifestado haber sido agredida y que ambos se encontraban bajo los efectos de estupefacientes. Con el avance de la causa, la influencer modificó su primera versión de los hechos, mientras la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento y continuó con distintas medidas de prueba.

Moyano fue detenido ese mismo martes, aunque recuperó la libertad horas más tarde tras ser indagado. En su declaración judicial sostuvo que mantenía una relación sentimental con Arizaga y negó haberla privado de la libertad.

"Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo; nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento", afirmó ante la Justicia.

El exdiputado continúa imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, mientras la investigación sigue en curso.