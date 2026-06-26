¿Adiós C5N? La sorpresiva propuesta a Jorge Rial para gerenciar un canal y volver con un estilo CQC

El conductor fue contactado por las altas esferas de una señal de aire: los detalles de la propuesta.

En las últimas horas, trascendió una importante oferta laboral que podría modificar el futuro televisivo de Jorge Rial. Según la información revelada en el canal de streaming Somos Love ST, un accionista del Grupo Octubre se comunicó directamente con el periodista para proponerle desembarcar en la pantalla de El Nueve.

La propuesta que le acercaron al conductor consta de dos ejes centrales. Por un lado, se le ofreció tomar el control de la gerencia artística del canal. Por otro, la iniciativa incluye un proyecto concreto para que tenga su propio programa en la grilla de la televisión abierta.

El formato y la elegida para una dupla El programa delineado para este nuevo ciclo sería de corte periodístico y político, con un enfoque que fue descrito como "ácido y crudo", trazando un paralelismo directo con el estilo del recordado formato CQC.

El proyecto contempla una conducción compartida. De acuerdo a los detalles brindados en el ciclo de streaming, al momento de discutir quién ocuparía el rol de co-conductora, el propio Rial habría manifestado su firme intención de convocar a Viviana Canosa para conformar la dupla al frente del programa.

La filtración de este ofrecimiento generó movimientos inmediatos en el Grupo Indalo. Al tomar conocimiento de los contactos entre el conductor y el Grupo Octubre (liderado por Víctor Santa María), las autoridades de C5N concertaron una reunión con Rial.