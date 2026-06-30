El repudiable comentario de Marcela Tauro que generó indignación en redes

Marcela Tauro realizó unas declaraciones en el programa de radio que comparte con Santiago del Moro y fue duramente criticada.

Marcela Tauro fue noticia durante la mañana del martes por un escandaloso comentario que realizó al aire durante el ciclo radial que lleva adelante Santiago del Moro. La periodista fue duramente criticada por los usuarios, ya que generó una enorme indignación.

La mesa se encontraba en pleno debate cuando las palabras de la panelista se volvieron virales al instante: "No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos!".

"Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque si no, no te va bien en la vida", expresó Marcela Tauro. Sus compañeros quedaron totalmente sorprendidos ante el comentario y rápidamente salieron a cruzarla.

El comentario de Marcela Tauro que generó repudio en redes Tanto Santiago del Moro como Anita Martínez no dudaron en expresar el desagrado por el análisis repudiable de su compañera. Estas declaraciones se viralizaron y los usuarios la destrozaron.