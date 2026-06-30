Dos famosos que terminaron de la peor manera sorprendieron a todos al pasar la noche juntos: el apasionado video

Pepe Ochoa dejó a todos boquiabiertos al revelar la pareja de famosos que se estaría dando una nueva oportunidad tras su polémica separación.

Una inesperada revelación sacudió este lunes a El Ejército de la mañana. En medio del programa, Pepe Ochoa aseguró que dos figuras del espectáculo, que tiempo atrás protagonizaron una escandalosa separación, volvieron a acercarse y estarían dándose una nueva oportunidad.

Sin confirmar una reconciliación formal, el panelista contó que ambos mantienen un vínculo mucho más cercano que en los últimos meses.

Esto fue lo que contó Pepe Ochoa en El ejército de la mañana "Hace días me cuentan que pernoctan, no voy a decir que es una reconciliación oficialísima, pero están en buenos términos", comentó el periodista.

Ochoa también aseguró que hubo testigos de un reciente encuentro entre los dos. "Los vieron salir del departamento de él a los besos de la mano, se subieron juntos a un coche de alquiler y tenemos un fragmento del momento de que se estaba por subir al auto", reveló Ochoa, anticipando que el programa contaba con imágenes del episodio.

En El Ejército de LAM mostraron las pruebas del apasionado reencuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato X @PtcRecargado. Fue entonces cuando el periodista dio el nombre de los protagonistas de la historia: "La Reini (Sofía Gonet) y Homero Pettinato", anunció, sorprendiendo al resto de los integrantes del ciclo.