Sofía Gonet hizo una profunda reflexión sobre los retoques estéticos y tomó una decisión: "No se lo hagan"

La influencer conocida como "La Reini" decidió hablar sobre sus múltiples intervenciones con ácido hialurónico. A raíz de lo dicho, la joven accionó.

Sofía Gonet, popularmente reconocida como "La Reini", se hizo eco en las últimas horas tras una entrevista con el podcast Resumido Info, donde entre tantos temas, habló de los retoques estéticos. Como es de público conocimiento, la influencer ha expresado públicamente ser "adicta" al ácido hialurónico. Sin embargo, en las últimas horas y a raíz de sus dichos, tomó una decisión radical.

A través de su cuenta de TikTok, la joven de 26 años compartió con sus seguidores una serie de intervenciones para borrar sus tatuajes y confirmó la progresiva extracción del ácido hialurónico de su rostro.

"Me arrepiento" Embed - Sofía Gonet Durante la charla en el podcast, Gonet confesó el peso que tuvieron las exigencias físicas en su vida: "Siempre el tema de los mandatos de belleza me pesaron desde chica". La creadora de contenido relató que esta preocupación por su aspecto la llevó a realizarse su primera cirugía a los 18 años, cuando decidió operarse los pechos, para luego arrancar con inyecciones de ácido hialurónico durante mucho tiempo. Sin embargo, hoy su perspectiva ha cambiado radicalmente: "Me arrepiento un montón de haberme hecho intervenciones estéticas, de haberme tocado la cara".

La influencer reflexionó sobre el impacto de estas intervenciones en la actualidad, asegurando que el modelo de belleza imperante genera que los resultados sean "un copy-paste en todas las caras" y que todas las chicas luzcan "algo muy similar, de filtro de Instagram". Frente a esta homogeneización estética, destacó que "hay algo de las facciones naturales de uno que es lo que es realmente bello" y opinó que actualmente "las que se mantienen naturales hoy son las que son más lindas".

En este contexto de aceptación personal, Sofía detalló que se encuentra en una "especie de break", esperando que los productos se disuelvan de su rostro de forma natural. En la entrevista, reveló que hace poco tiempo tomó la decisión de disolverse el producto del labio superior debido a que le había migrado. "No me quiero volver a inyectar nada, quiero que se vaya solo".