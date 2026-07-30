Inesperado: salió a la luz el fogoso romance que estaría viviendo Diego Leuco con una famosa

Ángel de Brito mandó al frente a Leuco en Ángel Responde y aseguró que está viviendo una historia de amor con una celebridad argentina.

Un inesperado comentario de Ángel de Brito volvió a instalar a Diego Leuco en el centro de las noticias del espectáculo. Durante una emisión de Ángel Responde, el periodista deslizó que el conductor tendría un vínculo con una reconocida influencer.

Todo comenzó cuando Ronnie Arias preguntó qué era de la vida de Sofía Gonet, mejor conocida como "La Reini". En ese momento, Romima Scalora comentó que recientemente la había visto comiendo una galleta en el local de Damián Betular.

Esto fue lo que dijo Ángel de Brito en Ángel Responde sobre Diego Leuco y Sofía Gonet Fue entonces cuando de Brito sorprendió con una frase que no pasó desapercibida: "A Leuco se está comiendo". Lejos de dejar el tema ahí, el conductor agregó: "Dicen las malas lenguas, dicen, que juegan al romance".

"Me gusta esa pareja", opinó Mariana Brey. "A Leuco le gustan todas", aseguró el periodista.