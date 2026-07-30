Uno de los showcases más importantes del techno llega a la Argentina: cuándo y cuál es

Uno de los showcases más reconocidos del circuito internacional de techno llegará por primera vez a la Argentina . El próximo viernes 14 de agosto , Roswell y Crobar Buenos Aires presentarán el debut del Set About Showcase , el concepto oficial en vivo de la plataforma nacida en Bulgaria y liderada por el DJ y productor Metodi Hristov , una de las figuras de mayor crecimiento dentro de la escena electrónica global.

La propuesta desembarcará en Buenos Aires con una experiencia que buscará ir más allá de un formato tradicional de club, integrando música, diseño audiovisual y una puesta en escena concebida para trasladar al público el universo creativo que identifica al sello.

El Set About Showcase fue concebido como la representación en vivo de la identidad artística de la discográfica fundada por Metodi Hristov. Su propuesta combina una narrativa escénica, visuales y una estética de impronta oscura y cósmica, con el objetivo de crear una experiencia inmersiva que fortalezca la conexión entre los artistas y la pista.

De esta manera, el evento busca diferenciarse de una presentación convencional, apostando por un formato que pone el foco tanto en la música como en la construcción de un ambiente pensado para envolver al público durante toda la noche.

La programación también reunirá a algunos de los principales exponentes del circuito electrónico nacional. El lineup estará integrado por Rodrigo Vhans , Martín Kinrus , Timir y Franco Smith , quienes compartirán cabina con Metodi Hristov en una noche que buscará reflejar el presente de la escena argentina y generar un diálogo entre el talento local y una de las propuestas más reconocidas del circuito internacional.

Roswell apuesta por conectar la escena local con el circuito global

Para Roswell, productora enfocada en el desarrollo de experiencias que combinan música, arte y tecnología, la llegada del Set About Showcase representa un paso importante dentro de su crecimiento y de su objetivo de acercar al público argentino formatos que hoy marcan tendencia en distintas partes del mundo.

En ese sentido, el fundador de Roswell, Rodrigo Vhans, destacó que la iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que los artistas nacionales compartan escenario con referentes internacionales.

"Traer el showcase de Set About a la Argentina es mucho más que sumar una fecha al calendario. Es acercarle a nuestro público una experiencia inmersiva que hoy es tendencia en el circuito global y, fundamentalmente, seguir construyendo espacios para que el talento nacional dialogue y comparta escenario de igual a igual con los grandes referentes de la escena", afirmó.