Reina Reech acorraló a L-Gante con una inesperada acusación en vivo: "Digamos todo"

Reech estuvo como invitada este miércoles a Otro día perdido y expuso a L-Gante con un comentario que encendió la polémica.

Reina Reech pasó este miércoles por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, donde repasó distintos momentos de su carrera y dejó una llamativa declaración vinculada a L-Gante.

Durante la entrevista, la actriz rememoró cómo logró llevar Colores del teatro a la televisión, un proyecto que, según contó, pudo concretar pese a algunos obstáculos que se le presentaron en el camino. En ese marco, evocó una conversación que mantuvo con Gerardo Sofovich en Punta del Este.

La artista insinuó que L-Gante se habría inspirado en una de sus canciones más populares. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Me acuerdo el día que me lo encontré a Gerardo Sofovich en Punta del Este y le dije. Yo había hecho con Nicolás en Paraguay un programa de televisión que se llamaba Markel 13 y donde debuté en teatro con Colores", recordó la bailarina. "La respuesta de él fue: 'No, nena, tenés que venir a La noche del domingo a hacer unos musicales', me dijo. Yo tenía una idea que era muy buena", contó la artista.

La invitada explicó que finalmente el proyecto fue un éxito y destacó el nivel de compromiso que implicaba llevarlo adelante. "Y bueno, fue un suceso. La disfruté un montón porque hice todo lo que quise. Colores fue algo que disfruté mucho, pero que también era una demanda demasiado grande", reconoció Reech.

Esto fue lo que dijo Reina Reech en Otro día perdido sobre L-Gante Fue entonces cuando enumeró todas las tareas que desempeñaba dentro del espectáculo y lanzó una inesperada comparación con L-Gante. "Yo era la coreógrafa, la vestuarista, la protagonista, la que editaba los clips... Hice el twist del ABC, que es una canción que canta todo el abecedario. Después me copió L-Gante, digamos todo", dijo Reina Reech.