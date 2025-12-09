Se acabó el misterio: Juana Repetto reveló porqué se distanció de Reina Reech

A través de su cuenta de Instagram, Juana rompió el silencio y explicó el motivo por el cual se distanció de su madre.

Juana Repetto decidió poner fin a las especulaciones que surgieron en redes sociales acerca de una supuesta tensión con su mamá, Reina Reech. En medio de su tercer embarazo y atravesando un momento personal sensible tras su separación de Sebastián Graviotto, muchos de sus seguidores notaron la ausencia de la reconocida artista en las últimas semanas.

A través de Instagram, Repetto habilitó preguntas y eligió contestar de manera directa a quienes le consultaban sobre la relación con su madre, que permanece fuera de escena durante esta etapa en la que ella debe mantenerse en reposo.

Reina Reech y Juana Repetto 2 La joven explicó el motivo del distanciamiento de su madre. Captura de pantalla Instagram Reynareechok. "Me venían preguntando si estábamos peleadas, y por qué no venía a ayudarme que estoy en reposo. Yo no lo iba a contar, porque es algo privado de ella, pero ahora me dijo que ya salió en todos lados", comenzó compartiendo Juana, dejando en claro que no existe ningún conflicto entre ellas.

La actriz reveló que la verdadera razón del distanciamiento temporal es un tema de salud que atraviesa Reina. "La operaron de la cadera dos semanas antes de que a mí me dieran el reposo", explicó, despejando cualquier duda sobre una supuesta interna familiar.

Reina Reech y Juana Repetto 3 De esta manera, Repetto le puso fin a los rumores. Instagram Juanarepettook. Mientras Juana hacía reposo por su embarazo, su mamá debía quedarse en casa cumpliendo con la recuperación posoperatoria tras un reemplazo de cadera. Aún así, la artista no dudó en ir a verla en cuanto tuvo permiso médico: "Apenas pudo, lo primero que hizo fue tomarse un remis y venir". Además, Juana agregó que su mamá decidió someterse finalmente a la cirugía para llegar plena al nacimiento del bebé: "De hecho, decidió operarse la cadera finalmente porque quiere estar 0 km para el nacimiento del gordo".