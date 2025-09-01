Juana Repetto reveló si se reconciliará con Sebastián Graviotto tras su embarazo sorpresivo

La influencer dialogó con LAM acerca de su inesperado embarazo y su relación con Graviotto, su expareja.

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar con un video en Instagram (@Juanarepettook) que está embarazada nuevamente, una noticia que tomó por sorpresa incluso a ella misma. Recordemos que la influencer se separó de Sebastián Graviotto a principios de abril de este año.

El bebé que Repetto está esperando es de Graviotto. Cabe destacar que ellos tienen un hijo en común: Belisario. Mientras que, por otro lado, en 2016, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto tuvo a Toribio, su primer hijo, por medio de una inseminación con donante anónimo.

Este fue el video que compartió Juana Repetto para anunciar su embarazo Así Juana Repetto anunció su embarazo.

En LAM, Pepe Ochoa enseñó los audios que le mandó Juana Repetto sobre su inesperado embarazo. "Fue un niño porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta, a este plano, fue muy extremadamente sorpresivo. Estadísticamente era poco probable. Uno podría imaginar que a los 37 años no te sucede así. One shot", expresó la influencer en el mensaje de voz que le envió al panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

En cuanto a la posibilidad de una reconciliación con Sebastián Graviotto, Repetto fue clara: aseguró que no habrá una vuelta atrás en la relación y que ya sabe cómo criar un niño sola.