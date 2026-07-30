Viernes en Mendoza: los 3 planes imperdibles para exprimir el día al máximo
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este viernes 31 de julio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este viernes en Mendoza?
- Dije un chiste: Luego de despedir su exitoso espectáculo "Sí, pero no", Ezequiel Campa presenta "DIJE UN CHISTE", su nuevo show de stand up. El punto de partida es tan simple como incómodo: el comediante que nunca deja de ser comediante. Por qué? Porque el mundo es un lugar menos horrible si hay comedia. En DIJE UN CHISTE, Campa se mete justamente ahí: en ese instante en el que algo se dice y ya no se puede desdecir.
Dónde: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Mendoza)
Horario: 21:00 y 23:00 horas
Entradas: a $36.000 en Entradaweb
- Delirio a dúo: Delirio a dúo cuenta con actuaciones intensas de gran entrega y riesgo técnico DE LISETTE VELAZQUEZ, NICO GOMEZ Y ANTONELLA MAGNI en una puesta en escena DE VICTOR ARROJO que a cada momento se convierte en una experiencia vibrante, que sorprende a cada instante.
Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Mendoza)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $18.000 en Entradaweb
- Adiós, hasta mañana: cuenta la historia de amor entre Cati y Tomi: una actriz incansable y un escritor en ascenso. La obra nos sumerge en la intimidad de su vínculo a lo largo de cinco años, recorriendo los momentos clave que marcaron su relación.
Dónde: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Mendoza)
Horario: 21:00 horas
Entradas: a $15.000 en Entradaweb