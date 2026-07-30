Mia Khalifa reveló por qué odia a la Argentina y el motivo causó polémica

La influencer Mia Khalifa respondió a usuarios en X y aseguró que su postura cambió tras un partido del Mundial 2026.

Mia Khalifa volvió a referirse a sus publicaciones contra la Argentina y explicó, a través de respuestas a usuarios en la red social X, por qué comenzó a realizar comentarios críticos durante el Mundial 2026. La influencer había publicado durante gran parte del torneo mensajes en contra de la Selección argentina y, en la final, manifestó públicamente su apoyo a España.

En los últimos días, respondió a distintos usuarios que cuestionaron sus publicaciones y dio su versión sobre el origen de esa postura. Uno de los intercambios comenzó cuando un usuario escribió: "Mia Khalifa, anti-Messi y anti-Argentina, desde que comenzó la copa nos bardea". La influencer respondió: "No te olvides que soy antisionista también", junto a un emoji gris.

La referencia se vincula con una posición que Khalifa ya había expresado anteriormente en sus redes sociales, donde publicó mensajes críticos sobre la política de Israel respecto del conflicto con Palestina, mientras que Argentina tiene actualmente una postura aliada con Benjamin Netanhayu.

Por qué Mia Khalifa odia a la Argentina En otra respuesta, un usuario le recordó que en la fotografía de su perfil aparecía con una camiseta del Barcelona, club en el que jugó Lionel Messi durante gran parte de su carrera. Fue entonces cuando Khalifa aseguró que anteriormente simpatizaba con la Selección argentina.

"Tenía un kit personalizado de la Argentina hasta que le robaron el partido a Egipto de la forma en que lo hicieron", escribió la influencer. Según su explicación, ese encuentro marcó un cambio en su postura respecto del seleccionado argentino.