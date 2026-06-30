"La tirotean": el sincericidio de la Tora Villar que mandó al frente a Sofía Martínez con la Selección Argentina

La Tora Lucila Villar prendió el ventilador en Telefe y expuso el constante ataque "chamuyero" que sufre la periodista de la Selección.

Sofi Martínez concentrada en su labor periodística, en medio de los rumores de romance. / Instagram @sofimmartinez

El Mundial 2026 no solo nos hace vibrar adentro de la cancha, sino que los pasillos de los estadios están que arden. En las últimas horas, la carismática Sofía Martínez quedó atrapada en el ojo de la tormenta mediática. Resulta que su magnetismo no pasa desapercibido y se convirtió en la verdadera "figurita difícil" del certamen internacional.

Sofía Martínez, la periodista del momento, brilla en el Mundial 2026 y roba suspiros en la platea. Archivo MDZ La mecha la encendió su colega, La Tora Lucila Villar, durante un picante móvil en Cortá por Lozano. Sin filtros, la ex Gran Hermano mandó al frente a la periodista estrella de la Selección y mandó un carpetazo letal: “¿Sabés cómo la tirotean a ella, en todos lados?”.

Parece que el asedio de los futbolistas y los famosos del ambiente es moneda corriente. Lejos de ocultarlo, los detalles indican que, una vez que el árbitro pita el final y baja la adrenalina del partido, arranca el verdadero "tercer tiempo" donde los protagonistas intentan tirar sus mejores gambetas.

La respuesta de Sofia Martínez Fiel a su estilo fresco y profesional, Sofi intentó surfear la ola de rumores y poner paños fríos. La rubia admitió relajada que este tipo de eventos internacionales “se prestan para socializar y conocer gente”, abriendo una pequeña ventana al misterio, aunque sin dar nombres propios.

La periodista haciendo su trabajo en Estados Unidos. Instagram @sofimmartinez Sin embargo, para tristeza de sus pretendientes, Martínez aclaró de inmediato que el chip laboral pesa más. El desgaste de la cobertura es total y la joven estrella aseguró que muchas veces no tiene resto físico ni mental para el levante, dejando a más de un deportista en estricto offside.