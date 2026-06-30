"La tirotean": el sincericidio de la Tora Villar que mandó al frente a Sofía Martínez con la Selección Argentina
La Tora Lucila Villar prendió el ventilador en Telefe y expuso el constante ataque "chamuyero" que sufre la periodista de la Selección.
El Mundial 2026 no solo nos hace vibrar adentro de la cancha, sino que los pasillos de los estadios están que arden. En las últimas horas, la carismática Sofía Martínez quedó atrapada en el ojo de la tormenta mediática. Resulta que su magnetismo no pasa desapercibido y se convirtió en la verdadera "figurita difícil" del certamen internacional.
La mecha la encendió su colega, La Tora Lucila Villar, durante un picante móvil en Cortá por Lozano. Sin filtros, la ex Gran Hermano mandó al frente a la periodista estrella de la Selección y mandó un carpetazo letal: “¿Sabés cómo la tirotean a ella, en todos lados?”.
Parece que el asedio de los futbolistas y los famosos del ambiente es moneda corriente. Lejos de ocultarlo, los detalles indican que, una vez que el árbitro pita el final y baja la adrenalina del partido, arranca el verdadero "tercer tiempo" donde los protagonistas intentan tirar sus mejores gambetas.
La respuesta de Sofia Martínez
Fiel a su estilo fresco y profesional, Sofi intentó surfear la ola de rumores y poner paños fríos. La rubia admitió relajada que este tipo de eventos internacionales “se prestan para socializar y conocer gente”, abriendo una pequeña ventana al misterio, aunque sin dar nombres propios.
Sin embargo, para tristeza de sus pretendientes, Martínez aclaró de inmediato que el chip laboral pesa más. El desgaste de la cobertura es total y la joven estrella aseguró que muchas veces no tiene resto físico ni mental para el levante, dejando a más de un deportista en estricto offside.
La realidad es que la línea entre el trabajo y el romance es finísima en el megaevento del año. Mientras los rumores corren más rápido que los delanteros, Sofía Martínez se consagra como la gran ganadora de la pantalla argentina, brillando con luz propia en una Copa del Mundo inolvidable.