Conmoción en el rock: murió Daniel Melingo, el histórico músico de Los Twist y Los Abuelos de la Nada

Daniel Melingo , una de las figuras más singulares del rock nacional argentino , murió a los 68 años . El músico, que en los últimos años había reorientado su carrera hacia el universo del tango, atravesaba un momento de plena actividad: ensayaba, daba entrevistas y ultimaba los detalles de un nuevo álbum y de un show con orquesta en uno de los teatros más tradicionales de Buenos Aires.

Por el momento no trascendieron las causas de su muerte. Según se informó, el cuerpo de Melingo fue encontrado dentro de su vivienda por uno de sus hijos.

El nombre de Melingo está indisolublemente ligado a la historia del rock argentino. Fue uno de los fundadores de Los Twist, la banda que creó junto a Pipo Cipolatti a comienzos de los años ochenta , y participó como instrumentista en los primeros tres discos del grupo.

Antes de ese proyecto, había trabajado como músico sesionista junto a Milton Nascimento y también integró Los Abuelos de la Nada , con quienes grabó otros tres álbumes.

Uno de los capítulos más destacados de su trayectoria llegó cuando se sumó a la banda de Charly García y participó en la grabación de Piano Bar , el disco emblemático editado en 1984.

El 3 de junio, Daniel Melingo había subido esta historia junto a Charly García y Pablo Lescano, de Damas Gratis, en el estudio. Instagram

El presente: tango, orquesta y un disco a punto de salir

En los últimos años, Melingo había encontrado en el tango un nuevo lenguaje artístico. Estaba a horas de lanzar Tangos bajos (Rework), un álbum que pensaba presentar el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo acompañado por una orquesta. Por eso, en las semanas previas a su muerte se encontraba dando entrevistas y preparando el concierto.

El disco iba a contar con la participación de artistas invitados como Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Malandro, Juli Laso y Maxi Prietto, entre otros.

Días atrás, en diálogo con el medio Indie Hoy, el propio Melingo había contado el proceso detrás del proyecto: "Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica", había dicho el músico.