"El curioso incidente del perro a medianoche": una experiencia teatral de nivel internacional que emociona de principio a fin.

El curioso incidente del perro a medianoche está basada en la novela de Mark Haddon y en la multipremiada adaptación teatral de Simon Stephens. La obra fue un fenómeno en el West End londinense, donde recibió importantes reconocimientos, y llegó posteriormente a Broadway, consolidándose también como un suceso teatral. Ahora, en Buenos Aires, el espectador ingresa al universo de Christopher Boone, un adolescente de 15 años neurodivergente, en una puesta que combina aventura, emoción, innovación escénica y actuaciones de alto impacto.

Si hay una razón principal para ver El curioso incidente del perro a medianoche, es la interpretación de Iñaki Aldao. El actor realiza un trabajo descomunal construyendo a Christopher Boone desde la sensibilidad, la precisión y una enorme profundidad emocional. Su actuación nunca cae en la caricatura ni en una representación superficial de la neurodivergencia. Cada gesto, cada silencio y cada mirada permiten comprender a un personaje complejo, único y profundamente humano. Aldao logra que el espectador no observe a Christopher desde la distancia, sino que pueda acompañarlo y entender su particular manera de percibir el mundo.

Uno de los momentos de mayor impacto dramático de la obra llega en una escena de violencia familiar que quiebra al personaje y lo empuja a escapar de su casa en busca de respuestas sobre su madre, a quien creía muerta. Es un quiebre emocional que Aldao sostiene con una entrega física y actoral notable. Ese viaje lo lleva a atravesar una secuencia de altísima tensión en una estación de subte, uno de los pasajes más exigentes de toda la puesta tanto para el actor como para el espectador. Es una actuación de enorme exigencia, sostenida de principio a fin sin una sola caída de intensidad, que confirma a Aldao como uno de los grandes protagonistas de la temporada teatral porteña. Es, en definitiva, el corazón de la obra: todo lo demás gira en torno a su personaje.

Carla Calabrese enfrenta un desafío artístico de enorme complejidad: dirigir, adaptar e integrar el elenco de una obra reconocida internacionalmente. Su mayor mérito está en encontrar un equilibrio preciso entre la espectacularidad visual y la intimidad emocional. Cada decisión escénica está pensada al servicio de la historia y de la experiencia de Christopher, logrando que la tecnología acompañe el relato sin quitar protagonismo a los personajes.

La dirección construye una puesta ambiciosa, sensible y precisa, donde el despliegue técnico nunca está por encima de la emoción. Al frente de The Stage Company Argentina, la compañía con la que celebra 20 años de trayectoria, Calabrese reafirma una identidad construida durante dos décadas: grandes espectáculos y una apuesta permanente por acercar al público argentino producciones con estándares internacionales.

Mela Lenoir y Andrés Bagg: el corazón familiar de la historia

Como Judy y Ed, Mela Lenoir y Andrés Bagg sorprenden para bien y le dan a la historia su costado más íntimo. Lenoir demuestra una enorme versatilidad: luego de destacarse especialmente desde lo vocal en Come From Away, donde brilló dentro del género musical, acá se anima a otro registro, el drama, y construye una Judy atravesada por el amor, la culpa y las contradicciones de una madre que hizo lo que pudo con lo que tenía.

Cuando Christopher finalmente llega a Londres y encuentra a su madre, se produce otro de los momentos más impactantes de la función: un reencuentro cargado de conflicto, donde salen a la luz el amor, el resentimiento y todo lo que quedó sin resolver entre ambos. Bagg, por su parte, le aporta a Ed un buen equilibrio entre luces y sombras, sumando humanidad a uno de los conflictos centrales de la historia.

Una experiencia inmersiva con sello propio

Uno de los grandes logros de la producción es su impresionante propuesta visual. Las pantallas gigantes, el mapping, las proyecciones, la iluminación, el sonido envolvente y la escenografía con un piso giratorio no funcionan como simples recursos técnicos: son una extensión de la mente de Christopher, y logran que uno no esté simplemente mirando desde la butaca, sino que se sienta testigo directo de lo que le pasa, casi un partícipe de la escena. El resultado remite a las grandes producciones de Broadway y el West End, pero con identidad propia.

Mucho más que una historia sobre neurodivergencia

La obra trasciende su argumento inicial para hablar sobre la empatía, los vínculos familiares, la aceptación y las distintas maneras de comprender la realidad. No busca dar lecciones ni explicar la neurodivergencia desde un lugar didáctico: emociona desde la humanidad de sus personajes y desde la honestidad con la que retrata sus conflictos, sin golpes bajos.

Un cierre a pura emoción

La función tiene un breve intervalo de diez minutos, justo cuando la tensión dramática está en uno de sus puntos más altos, aunque el corte apenas se siente frente a todo lo que la puesta consigue de ahí en más. Algo similar pasa con el elenco secundario: en los pasajes de mayor carga dramática no siempre alcanza la intensidad que imponen los protagonistas, algo lógico si se tiene en cuenta que esos personajes están pensados desde otro registro.

Donde sí brillan es en la faceta cómica que también tiene la obra: los remates están bien construidos, con una precisión y una sincronización actoral que generan una reacción evidente y unánime en el público. Entre el drama de los protagonistas, la puesta y el timing cómico del resto del elenco, la producción funciona como un todo parejo, de principio a fin: un relato conmovedor que combina drama, humor y emoción en dosis justas.

Veredicto MDZ

El curioso incidente del perro a medianoche confirma que el teatro argentino puede ofrecer espectáculos de nivel internacional. La actuación de Iñaki Aldao, la mirada artística de Carla Calabrese, la apuesta de The Stage Company Argentina y el sólido trabajo de todo el elenco convierten esta producción en una de las experiencias teatrales imprescindibles de la temporada porteña. Una obra que no se mira desde afuera, sino que arrastra al espectador de principio a fin, y demuestra que el mejor teatro no solo se observa, se vive.

Ficha técnica

Obra: El curioso incidente del perro a medianoche

Basada en la novela: Mark Haddon

Adaptación teatral: Simon Stephens

Dirección y adaptación: Carla Calabrese

Traducción: Martín Morgenfeld

Producción: The Stage Company Argentina

Elenco: Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tomé, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomás Albertoni, Matías Albizzati y Fede Fedele

Teatro: Teatro Maipo (Esmeralda 443, CABA)

Funciones: Viernes y sábados 20 hs. Domingos 18 hs.

Duración: 110 minutos

Entradas: Desde $40.000 hasta $70.000, según ubicación. En boletería del Teatro Maipo o a través de Plateanet.