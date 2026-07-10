Trump reveló que ya ordenó un ataque sin precedentes sobre Irán si es asesinado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a elevar la tensión con Irán al asegurar que ya dejó instrucciones al Pentágono para lanzar una ofensiva de gran magnitud si llegara a ser asesinado como consecuencia de un supuesto complot.

En una entrevista concedida al diario New York Post, el mandatario sostuvo que la respuesta militar ya está definida. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", afirmó.

Trump también aseguró que desde hace tiempo es el principal objetivo de las autoridades iraníes y minimizó las versiones que atribuyen el descubrimiento del presunto plan a los servicios de inteligencia israelíes. "Soy el objetivo número uno desde hace tiempo. Israel no descubrió nada", expresó.

Las declaraciones surgieron luego de que medios estadounidenses, entre ellos CNN y The Wall Street Journal, informaran que funcionarios israelíes habrían advertido a Washington sobre un presunto ataque contra el presidente norteamericano atribuida a Irán. Hasta el momento, ninguna fuente oficial confirmó públicamente esa información.

El nuevo cruce verbal se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán. Si bien ambos gobiernos mantienen abiertos canales de diálogo para intentar alcanzar un entendimiento, los incidentes militares en el estrecho de Ormuz continúan complicando las negociaciones.

Fuentes militares estadounidenses señalaron que Irán deberá garantizar la libre navegación en esa estratégica vía marítima y cesar los ataques contra embarcaciones comerciales. Según trascendió, de no producirse esos cambios, Trump podría avanzar con distintas alternativas de respuesta que ya se encuentran bajo evaluación.

Desde la Casa Blanca también acusaron al gobierno iraní de incumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado durante junio. Entre los argumentos mencionaron recientes ataques contra buques petroleros vinculados con Qatar y Arabia Saudita.

Solicitud para retomar las negociaciones

Horas antes, el mandatario había utilizado su red social Truth Social para referirse al estado de las conversaciones con Teherán. Allí reveló que Irán solicitó retomar las negociaciones, aunque dejó en claro que la postura estadounidense se endureció tras los últimos episodios.

"La República Islámica de Irán nos pidió continuar las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les dejó perfectamente claro que el alto el fuego se terminó", escribió Trump, dejando en evidencia que las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus momentos más delicados en los últimos meses.