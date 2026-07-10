Desclasificaron nuevas fotos de OVNIs capturadas por astronautas desde el espacio
El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió 40 nuevos expedientes sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), entre videos y fotos, pero unas imágenes llamaron la atención.
El Pentágono publicó este viernes una nueva tanda de documentos relacionados con los llamados fenómenos anómalos no identificados (UAP), la denominación oficial que utiliza el Gobierno de Estados Unidos para referirse a los reportes popularmente conocidos como OVNIs. Los 40 archivos fueron incorporados a PURSUE, la plataforma creada por las autoridades estadounidenses para localizar, revisar y hacer públicos expedientes vinculados con este tipo de fenómenos.
Entre ellos se destacan una serie de fotografías que fueron tomadas por astronautas, donde se puede ver, desde el espacio, a un objeto volador no identificado al borde del planeta Tierra.
Estas imágenes corresponden a la misión STS-80, llevada a cabo entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre de 1996, donde los astronautas a bordo del transbordador espacial Columbia vieron a este OVNI en órbita terrestre baja.
Los nuevos archivos desclasificados sobre OVNIs
El material reúne registros elaborados entre 1949 y 2025 y proviene de distintos organismos federales.
¿Qué contienen los documentos?
La colección publicada incluye:
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19 videos.
14 informes oficiales.
3 fotografías.
4 archivos de audio.
Los expedientes fueron aportados por organismos como el Departamento de Energía, el FBI, la CIA, la NASA y distintas dependencias del propio Departamento de Defensa.
Entre los casos difundidos figura el relato de un aviador militar que aseguró haber observado un objeto con características de vuelo que no pudo identificar durante sus 28 años de servicio.