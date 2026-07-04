A 250 años de su independencia, Trump dice: "Estados Unidos está más fuerte que nunca"

A 250 años de su independencia, Donald Trump afirmó que "Estados Unidos está más fuerte que nunca" y destacó la multitudinaria celebración en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este sábado que su país”está más fuerte que nunca”, en el marco de las multitudinarias celebraciones al cumplirse 250 años de la independencia de la corona británica. A pesar del calor, la multitud en (Washington) DC fue increíble, y el amor hacia nuestro país es más fuerte, remarcó a través de un posteo en sus redes sociales.

En esa misma línea, Trump envió un mensaje a sus compatriotas con la frase: “Feliz Día de la Independencia. Nuestro país está más fuerte que nunca”, y destacó que los shows aéreos que forman parte de los festejos “alcanzaron un nivel nunca antes visto”, y añadió: !!!Que grandes pilotos, que gran equipo!!!!!”.

Más temprano, y en otro breve mensaje a los ciudadanos, el presidente señaló que “mediante el coraje, el sacrificio y la convicción inquebrantable de que todos los hombres son creados iguales, Estados Unidos se forjó como una nación indivisible bajo Dios”.

Los festejos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos se extienden a lo largo y ancho del país, y las actividades en Washington culminarán esta noche con un despliegue de fuegos artificiales y un discurso del presidente.

Los festejos con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos se extienden a lo largo y ancho del país, y las actividades en Washington culminarán esta noche con un despliegue de fuegos artificiales y un discurso del presidente.