Egipto halló 18 nuevas tumbas antiguas y descubrió tesoros funerarios únicos

Una misión arqueológica realizó un importante descubrimiento en la costa mediterránea del noroeste de Egipto al desenterrar 18 tumbas pertenecientes a distintos períodos de la antigüedad, principalmente de las épocas ptolemaica y romana.

El hallazgo se produjo en el sitio arqueológico de Marina El Alamein y elevó a 44 el número total de sepulturas excavadas desde que el lugar fue identificado por primera vez en 1968, según informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Entre las estructuras encontradas figuran once hipogeos excavados en la roca y siete tumbas de superficie construidas con piedra caliza. Algunas de ellas permanecían selladas con sus placas originales, lo que permitió conservar parte de su contenido en un notable estado.

Los trabajos arqueológicos permitieron recuperar vasijas de cerámica completas y fragmentadas, ánforas, lámparas, altares y recipientes de piedra caliza. Además, apareció un sarcófago de granito de 2,5 metros de longitud que todavía contenía restos óseos humanos.

Uno de los descubrimientos más llamativos fue la presencia de 24 piezas de oro colocadas en las bocas de varios difuntos, conocidas como "lenguas doradas". Esta práctica funeraria estaba vinculada a creencias religiosas del período helenístico y romano relacionadas con la vida después de la muerte.

Los investigadores también encontraron un amuleto con la figura del Ojo de Horus, símbolo asociado a la protección y la salud, lo que evidencia la persistencia de tradiciones religiosas del antiguo Egipto incluso durante etapas posteriores de su historia.

Para las autoridades egipcias, el hallazgo aporta nuevos elementos para comprender la importancia de Marina El Alamein como un centro comercial y cultural que funcionó como puente entre Egipto y las civilizaciones del Mediterráneo.

Ubicada a unos 100 kilómetros al este de Alejandría, la ciudad es identificada por numerosos especialistas con la antigua Leucaspis, mencionada por el geógrafo griego Estrabón. El asentamiento tuvo su mayor desarrollo entre los períodos helenístico y bizantino y es considerado uno de los complejos costeros antiguos mejor preservados del país.