Descubrimiento en Egipto: desenterraron una estatua que pertenecería al faraón Ramsés II

El hallazgo arqueológico se produjo en El Cairo, en Egipto. Según informaron fuentes oficiales, se trata de uno de los descubrimientos más importantes que se han producido en esa región en los últimos años.

El Cairo, 22 abr (EFE).- En Egipto, una misión egipcia desenterró una estatua de importantes dimensiones que podría pertenecer al faraón Ramsés II. El hallazgo se produjo en un yacimiento de El Cairo, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según detalló Hesham al Leizy, secretario general del Consejo de Antigüedades, se trata de un hallazgo de gran importancia arqueológica, ya que "arroja luz sobre los fenómenos de la actividad religiosa y real en la zona del este del Delta y ayuda a entender el fenómeno del traslado y reutilización de estatuas reales durante el Imperio Moderno", en torno al 1570-1069 a.C.

Cabe resaltar que la estatua fue hallada en la zona conocida como Tel al Faraon, en la localidad de Al Husainiya, en la provincia de Al Sharquiya, un yacimiento arqueológico y ubicación de la antigua ciudad de Imet.

Los detalles del descubrimiento en Egipto Sobre el descubrimiento, Al Leizy aclaró que la estatua, una de las más importantes halladas en esa zona de Egipto en los últimos años, pesa alrededor de 5 a 6 toneladas y mide unos 2.20 metros, y se encuentra "en malas condiciones de conservación".

Los estudios iniciales indican que la figura podría no tener su origen en Tel al Faraon, ya que se cree que fue transportada desde Ber Ramses, una importante capital real durante el reinado de Ramsés II, hasta el emplazamiento actual para ser reutilizada en un complejo religioso.