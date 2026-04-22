Cuatro figuras de los '90 denunciados por estafa en Estados Unidos: quiénes son los futbolistas involucrados

Las cuatro figuras "noventosas" del fútbol argentino enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos por presuntas deudas de juego contraídas en Las Vegas . Los casos, impulsados por un casino internacional, podrían generar embargos y complicaciones legales si los involucrados regresan al país norteamericano.

El conflicto involucra a Norberto Ortega Sánchez, Sergio "La Bruja" Berti, Sergio "Ratón" Zárate y José "Turu" Flores , quienes fueron denunciados por el casino Resorts World de Las Vegas . La empresa busca recuperar un total de 2,6 millones dólares en esta primera instancia judicial.

Según la documentación citada, los exjugadores habrían incumplido el pago de instrumentos de crédito conocidos como "markers", utilizados en el ámbito del juego. Estos documentos, similares a cheques, fueron rechazados por falta de fondos cuando el casino intentó cobrarlos.

En términos simples, la acusación sostiene que los implicados accedieron a crédito, jugaron, perdieron y no abonaron las deudas contraídas. Los documentos legales incluyen advertencias formales que notifican el inicio de acciones judiciales.

Las deudas de juego contraídas en el exterior no generan sanciones directas en Argentina. Sin embargo, los exfutbolistas deberán responder ante la justicia estadounidense si desean regresar a ese país. Tras la notificación, cuentan con un plazo de 21 días para presentar su defensa.

En caso de no responder, podría dictarse una sentencia por rebeldía que habilite el embargo de bienes o fondos para cubrir las sumas reclamadas. Además, la situación podría derivar en complicaciones migratorias o incluso detenciones en territorio norteamericano.

Enrique Felman Enrique fue detenido en los Estados Unidos por la misma causa. Foto: Instagram / @quikefelman.

El avance judicial sigue una estrategia ya aplicada en el caso del periodista Enrique Felman, quien fue detenido durante 13 días en Miami tras arribar al aeropuerto el 1° de febrero. Su detención estuvo vinculada a una deuda de 300.000 de dólares con el mismo casino, la cual saldó para recuperar la libertad.

Detalle de la deuda de cada futbolista

El caso más elevado corresponde a Sergio "Ratón" Zárate , surgido en Vélez Sarsfield, a quien se le reclaman 1.000.000 de dólares por cuatro instrumentos de 250.000 dólares cada uno, emitidos en marzo de 2025, más 2.000 dólares en daños.

, surgido en Vélez Sarsfield, a quien se le reclaman 1.000.000 de dólares por cuatro instrumentos de 250.000 dólares cada uno, emitidos en marzo de 2025, más 2.000 dólares en daños. Por su parte, Norberto Ortega Sánchez , recordado por su paso en San Lorenzo, enfrenta un reclamo de 625.000 dólares, correspondiente a dos créditos emitidos en febrero de 2025, más 1.000 dólares adicionales.

, recordado por su paso en San Lorenzo, enfrenta un reclamo de 625.000 dólares, correspondiente a dos créditos emitidos en febrero de 2025, más 1.000 dólares adicionales. Sergio "La Bruja" Berti , integrante del River Plate multicampeón dirigido por Ramón Díaz y participante del Mundial de Francia 1998, debe 500.000 dólares por dos instrumentos emitidos en abril de 2025, más 1.000 dólares en daños.

, integrante del River Plate multicampeón dirigido por Ramón Díaz y participante del Mundial de Francia 1998, debe 500.000 dólares por dos instrumentos emitidos en abril de 2025, más 1.000 dólares en daños. Finalmente, José "Turu" Flores, figura del histórico Vélez Sarsfield campeón intercontinental bajo el mando de Carlos Bianchi, registra una deuda de 500.000 dólares originada en un único instrumento, con 500 dólares adicionales en daños estatutarios.

En todas las demandas, el casino sostiene que los acusados recibieron fichas o crédito que no fue respaldado por sus cuentas bancarias. Además del capital adeudado, se reclama el pago de intereses y honorarios legales, cuyos montos no fueron especificados.