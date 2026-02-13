Ángel de Brito sorprendió a todos con un escándalo que involucra a periodistas, exjugadores, entre otras personas. Se trata de una investigación por supuesto lavado de activos en la que han detenido a Enrique Felman, conocido cronista de TyC Sports.

Escándalo con periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos", reveló el periodista. También contó que "hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas".

En LAM finalmente ampliaron la información y Ronen Suarc, quien vive en los Estados Unidos, brindó más detalles sobre la situación: "Él estuvo primero en Miami, en un centro de detención primario, y son centros de detención muy duros. No es un preso VIP, como lo es Maduro, en este caso no le pasó a Quique".

Enrique Felman y una situación complicada tras ser detenido en Estados Unidos Enrique Felman pasa un duro momento en Estados Unidos tras ser detenido: "Muy complicado" "Él compartía con criminales de todo tipo, la situación es muy compleja", expresó el periodista. Respecto a la fianza, Juli Argenta subrayó que "era accesible, pero se la denegaron. El precio de salida de su libertad es de 130.000 dólares".