Vuelve Ricky Martin a Argentina: todos los detalles de la nueva gira del boricua

El artista puertorriqueño regresa a Sudamérica para reencontrarse con sus fans tras su épica colaboración en el Super Bowl.

El amor entre Ricky Martin y el público argentino sumará un nuevo capítulo de alto voltaje en el calendario de este 2026. Tras el fenómeno arrollador de su paso sinfónico, que dejó postales inolvidables con estadios repletos en Vélez y el Movistar Arena, el astro boricua confirmó que nuestro país es una parada obligada en su próxima hoja de ruta internacional.

Ricky Martin aterriza en abril con el impulso de su éxito en el Super Bowl La confirmación oficial llegó de la mano de la productora 6 Pasos, encargada de la logística del tour por la región. Aunque todavía se mantienen bajo llave los recintos exactos y el cronograma de tickets, la única certeza que moviliza al fandom es que el desembarco se producirá durante el mes de abril.

ricky-martin-argentina-gira La productora "6 Pasos" será la encargada de traer el tour internacional a Sudamérica. X Esta nueva visita se gesta en un pico de exposición global para el músico, quien viene de dejar su marca el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California, donde acompañó a Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl.

Ricky Martin, plato favorito, comida Ricky Martin confirmó su regreso triunfal a la Argentina para el próximo mes de abril. Archivo MDZ Aquella noche en Santa Clara fue el combustible necesario para esta gira; la ovación fue ensordecedora cuando Ricky Martin subió al escenario para entonar “Lo que le pasó a Hawaii” junto a su coterráneo. Con ese envión de energía y vigencia, el intérprete de "Disparo al Corazón" planea recuperar el contacto directo con la "marea" argentina, un público que lo adoptó hace décadas y que todavía recuerda su mágica presentación en el Anfiteatro de Villa María.