Así fue la espectacular presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño brindó un gran show en el medio tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos.

Bad Bunny se lució con una gran presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2026, uno de los eventos más importantes que tiene Estados Unidos a nivel deportivo. El show además contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

La actuación central del artista puertorriqueño hizo historia por haber sido el primer cantante en cantar la mayor parte del halftime show en español, en un clima tenso por las restricciones migratorias en Estados Unidos.

Lady Gaga subió al escenario interpretando una versión con estilo latino de su éxito “Die With a Smile”, aportando una mezcla inesperada de pop y ritmos festivos que encendió a toda la platea.

Por su parte, Ricky Martin también fue parte del espectáculo y se sumó a la celebración con interpretaciones que destacaron las raíces latinas de los protagonistas. La presentación se volvió viral en redes sociales y fue tendencia en X (antes Twitter).