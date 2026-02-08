Bad Bunny en el Super Bowl 2026: cuánto dinero ganará por cantar en el icónico evento de Estados Unidos

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será la sede del Super Bowl LX, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se verán las caras por la gloria de la NFL.

Sin embargo, el verdadero foco de atención mediática está puesto en el icónico Halftime Show, que esta vez tendrá como protagonista absoluto al puertorriqueño Bad Bunny , marcando un hito sin precedentes para la cultura latina.

El Levi’s Stadium de Santa Clara recibirá a los New England Patriots y Seattle Seahawks en la gran final.

A pesar de la magnitud del evento, existe un detalle que dejó a muchos con la boca abierta: Bad Bunny no recibirá ningún pago monetario por su presentación de 15 minutos. Según trascendió, el negocio para el intérprete de Debí tirar más fotos no está en el cheque, sino en el impacto masivo de marketing que genera estar ante los ojos del planeta.

Incluso, se rumorea que Bad Bunny podría desembolsar dinero de su bolsillo para elevar la vara estética si los más de 10 millones de dólares que Apple Music y la NFL destinan a la producción no fueran suficientes para sus ambiciones creativas.

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero en California.

La expectativa por el setlist es total, especialmente tras el éxito de su último material, que lo consagró como el primer artista con un álbum íntegramente en español en ganar el Grammy a Álbum del Año. Esta será la segunda vez que Benito pisa el césped de una final, tras su recordada aparición junto a Shakira y JLo en 2020, pero esta vez lo hace como el dueño de la fiesta.

Bad Bunny El puertorriqueño no cobrará sueldo, pero su exposición global le garantiza ganancias millonarias en marketing. @badbunnypr

La gran incógnita es quiénes lo escoltarán en el gran show del Super Bowl; los nombres de Mambo Kingz, Farruko, Ozuna, Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi y Ñengo Flow ya circulan como posibles invitados de lujo para esta noche histórica.

El impacto de esta elección no es casual: Bad Bunny es el primer exponente del género urbano latino en cantar exclusivamente en nuestro idioma en este escenario. Con tres premios Grammy bajo el brazo y la corona de las listas globales, el puertorriqueño llega para demostrar que el español manda en la industria actual.

Bad Bunny Bad Bunny hizo historia al ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco grabado totalmente en español. @grammys

Desde Argentina, la transmisión del Super Bowl comenzará a las 20:30, y se espera que el despliegue técnico supere todo lo visto anteriormente. Apple Music busca consolidar su sociedad con la liga estadounidense mediante un espectáculo que prioriza la viralidad y el prestigio por sobre el cachet comercial de la estrella.