Lizy Tagliani y La Turca Nicoletti salieron de compras juntas y se mostraron muy naturales en la búsqueda de un regalo

El nuevo contenido fue compartido por Ana Laura Nicoletti en su cuenta de Instagram y causó todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

Ana Laura Nicoletti viajó en los últimos días a la provincia de Buenos Aires y estuvo muy bien acompañada. Entre proyectos y trabajos, La Turca se encontró con Lizy Tagliani y no dudó en compartir momentos insólitos con la reconocida comediante y conductora de La Peña de Morfi.

lizy tagliani la turca Otro recuerdo compartido entre las celebridades. @turca_queen En su cuenta de instagram @turca_queen, la reconocida figura compartió todo el contenido y esta gran aventura no fue la excepción. Esta vez, la travesía compartida con Lizy fue retratada con un reel que hizo reír a muchos seguidores en sus casas.

lizy tagliani y la turca La empresaria mendocina y Lizy Tagliani compartiendo tiempo juntas. @turca_queen La aventura de Lizy y la Turca en busca de un regalo "Dos traviesas perdidas en una tienda de fútbol @lizytagliani sos lo más, gracias por compartir un día tan hermoso", aclaró en la descripción del video compartido. En las imágenes se ve a Lizy vestida con un outfit total pink de unas zapatillas deportivas rosa bebé y un vestido mangas cortas en color fucsia; por su lado, La Turca sumó su favorito: un bolso negro, un remerón negro y zapatillas a tono.