"Ji ji ji" a mil cámaras: el pogo más grande del mundo y un hito de la misa ricotera

La historia del rock nacional tiene pocos rituales tan reconocibles como el pogo de " Ji ji ji ". Durante años, miles de fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota transformaron los recitales de la banda en verdaderas celebraciones multitudinarias, pero fue esa canción la que terminó convirtiéndose en el momento más esperado de cada presentación. La imagen de una multitud saltando al unísono al ritmo del clásico ricotero trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en una postal inconfundible de la cultura popular argentina.

Con el paso del tiempo, el fenómeno dejó de ser simplemente una parte del espectáculo para convertirse en un símbolo de identidad. Para los seguidores de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson, el pogo de "Ji ji ji" representó mucho más que una canción: fue la máxima expresión de la denominada "misa ricotera", una experiencia colectiva que reunió a miles de personas alrededor de una misma pasión.

La magnitud de ese fenómeno quedó reflejada en un proyecto audiovisual que buscó registrar desde adentro lo que ocurría en cada presentación. En julio de 2012 se estrenó "El pogo más grande del universo filmado a mil cámaras", una producción colaborativa impulsada por las productoras Lumpen Films y Calma Cine.

El documental se construyó a partir de cientos de grabaciones realizadas por los propios asistentes al recital que el Indio Solari ofreció en Tandil el 13 de noviembre de 2010. La propuesta consistió en reunir las imágenes captadas por los fanáticos para reconstruir la experiencia desde múltiples perspectivas y mostrar cómo se vivía uno de los eventos más convocantes del rock nacional.

Dirigido por Tian Cartier y producido por Martín Longo, el trabajo logró retratar no solo la intensidad del pogo, sino también todo lo que rodeaba a la cultura ricotera. El viaje hacia el recital, los encuentros entre seguidores, las banderas, los cánticos y la expectativa previa forman parte de una narrativa que pone el foco en el sentido de pertenencia que generó la banda a lo largo de las décadas.

Más de una década después de su estreno, el video continúa siendo una pieza de consulta obligada para entender la dimensión social y cultural del fenómeno ricotero. Las imágenes permiten observar cómo miles de personas se congregaban alrededor de una misma liturgia musical, transformando un recital en un acontecimiento colectivo difícil de comparar con cualquier otro en la historia del rock argentino.

Con la muerte del Indio Solari, aquellas escenas adquirieron una nueva carga simbólica. El pogo de "Ji ji ji", inmortalizado por cientos de cámaras y protagonizado por miles de fanáticos, quedó registrado como uno de los testimonios más representativos de una época y de una relación única entre un artista y su público.