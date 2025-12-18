Final feliz: Lizy Tagliani celebra fin de año con una noticia que cambiará su vida para siempre
Ángel de Brito confirmó la primicia en LAM: el niño contará con todas las garantías legales y el apellido de su papá, Sebastián Nebot.
El sueño más profundo de Lizy Tagliani finalmente se transformó en una realidad jurídica indiscutible. En las últimas horas, la Justicia dictó la sentencia de adopción plena de Tati, el niño que la humorista y su marido, Sebastián Nebot, vienen criando con una entrega absoluta.
Este fallo no solo es un papel firmado, sino el sello legal que termina de unir un vínculo que en los hechos ya era indestructible, marcando el inicio de una nueva era para el clan Tagliani-Nebot como familia oficialmente constituida.
Te Podría Interesar
La noticia más feliz para Lizy Tagliani a fin de año
La primicia fue lanzada por Ángel de Brito, quien utilizó sus redes sociales y la pantalla de LAM para dar el anuncio que todos esperaban. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot”, reveló el periodista, confirmando que el pequeño ya cuenta con todos los derechos y garantías legales correspondientes.
Con esta resolución firme, se clausura un extenso período de informes socioambientales, evaluaciones psicológicas y constantes trámites en los juzgados. Para Lizy, este logro representa la culminación de una lucha personal por la identidad y el amor, demostrando que los tiempos de la Justicia, aunque a veces lentos, pueden desembocar en un puerto de felicidad.
La repercusión en el mundo digital no se hizo esperar. Colegas, amigos del medio y seguidores de Lizy inundaron Instagram y X con felicitaciones, celebrando que una de las figuras más auténticas de nuestra farándula haya logrado concretar su mayor anhelo. Lizy, que siempre compartió su historia de superación con el público, se convierte hoy en un símbolo de esperanza para miles de personas que transitan el complejo camino de la adopción en Argentina.