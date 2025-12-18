Final feliz: Lizy Tagliani celebra fin de año con una noticia que cambiará su vida para siempre

Ángel de Brito confirmó la primicia en LAM: el niño contará con todas las garantías legales y el apellido de su papá, Sebastián Nebot.

El sueño más profundo de Lizy Tagliani finalmente se transformó en una realidad jurídica indiscutible. En las últimas horas, la Justicia dictó la sentencia de adopción plena de Tati, el niño que la humorista y su marido, Sebastián Nebot, vienen criando con una entrega absoluta.

La conmovedora anécdota de Lizy Tagliani. Foto: Captura de video Telefe Lizy Tagliani tuvo final feliz. Foto: Captura de video Telefe Este fallo no solo es un papel firmado, sino el sello legal que termina de unir un vínculo que en los hechos ya era indestructible, marcando el inicio de una nueva era para el clan Tagliani-Nebot como familia oficialmente constituida.

La noticia más feliz para Lizy Tagliani a fin de año lizy tagliani familia portada Una gran familia de a tres. Archivo MDZ La primicia fue lanzada por Ángel de Brito, quien utilizó sus redes sociales y la pantalla de LAM para dar el anuncio que todos esperaban. “Salió la sentencia de adopción plena del hijo de Lizy y Sebastián, y llevará el apellido de su papá Nebot”, reveló el periodista, confirmando que el pequeño ya cuenta con todos los derechos y garantías legales correspondientes.

lizy-tagliani-es-legalmente-la-mama-de-tati-foto-x-554UCVPT6NCILDLBX6ZW6JUQYA El posteo con el que Ángel de Brito dio la noticia feliz. X Con esta resolución firme, se clausura un extenso período de informes socioambientales, evaluaciones psicológicas y constantes trámites en los juzgados. Para Lizy, este logro representa la culminación de una lucha personal por la identidad y el amor, demostrando que los tiempos de la Justicia, aunque a veces lentos, pueden desembocar en un puerto de felicidad.