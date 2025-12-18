Quién es Sofía Zelaschi, la joven de 26 años que acompaña a Christian Petersen y con quien se casó hace poco

Christian Petersen es noticia en la mañana del jueves. El reconocido chef y jurado del reality El Gran Premio de la Cocina (eltrece), sufrió un brote y una fibrilación auricular , lo que le provocó una falla multiorgánica. Según medios, el cocinero pelea por su vida y la situación es delicada.

La noticia sorprendió al mundo de la farándula, el hombre de 56 años se encontraba realizando una excursión en el volcán Lanín, cuando comenzó a sentirse mal. El guía de la expedición advirtió los síntomas, lo que permitió activar rápidamente un operativo de rescate para descenderlo de la montaña.

Petersen , se encuentra en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes y está acompañado de su reciente esposa, Sofía Zelaschi , una joven de 26 años con quien se casó en abril de 2025 que viajó hasta la ciudad neuquina para seguir de cerca la evolución.

CHRISTIAN PETERSEN SE RECONOCILIÓ CON SUS NOVIA Y EN DIÁLOGO CON LA NACIÓN REVELÓ LOS MOTIVOS.

La gravedad del cuadro impidió, por ahora, su traslado a la ciudad de Buenos Aires , una opción que los médicos evaluaron en las primeras horas tras la internación.

La historia comenzó en 2018 , en el set de El Gran Premio de la Cocina (Eltrece). Christian era jurado y Sofía una de las participantes más destacadas. Aunque ella perdió la final, su talento sorprendió a Petersen . "Me pareció una de las mejores participantes del programa" , confesó el chef tiempo después.

Luego de finalizado el certamen, una anécdota en la Embajada de Estados Unidos fue el detonante para juntarlos. Una empleada del lugar le comentó a Christian que su hija era amiga de Sofía y que ella "lamentaba no verlo más porque le encantaba".

image Sofía Zelaschi. Créditos: Instagram

Ese comentario fue el impulso que Petersen necesitaba: al día siguiente le escribió por Instagram para ofrecerle trabajo. Sofía, que estaba en pareja y con planes de casamiento, aceptó la propuesta laboral. Lo que comenzó en una cocina profesional, se transformó en un romance que desafió los 26 años de diferencia de edad.

Atravesaron un distanciamiento importante en 2021, el cual parecía definitivo, al tiempo regresaron. Finalmente, en abril de 2025, la pareja selló su amor con una celebración íntima en San Isidro. Con 150 invitados y rodeados de amigos del ambiente gastronómico, celebraron haber elegido un camino juntos.