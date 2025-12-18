El mundo de la gastronomía se encuentra totalmente impactado por el grave estado de salud que enfrenta Christian Petersen. El chef se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de Los Andes.

El parte médico no es muy alentador, ya que expresaron que Christian ingresó al lugar "con una falla multiorgánica" y su estado es reservado. Por el momento, el nosocomio no ha actualizado la situación del chef y su familia se encuentra acompañándolo en este duro momento.

Con esta situación, salió a la luz una impactante que Christian Petersen realizó en el año 2024 en el programa de Juana Viale. El chef habló sobre su pareja, quien es más joven que él, y los miedos que esto le daba debido a lo que podía llegar a pasar en la relación.

La impactante frase de Christian Petersen La impactante confesión que hizo Christian Petersen antes de ser internado en grave estado "Mi mayor dolor es que yo sé que me va a dejar... Yo sé que me voy a morir antes y que la tengo que ayudar y me tiene que ayudar ella a mí", expresó, y esta frase hoy toma una gran relevancia debido al problema de salud por el que está pasando el cocinero.

Christian Petersen se encuentra peleando por su vida Christian Petersen es una de las figuras más queridas en el ambiente gastronómico y, sin lugar a dudas, la noticia causó un shock muy importante. El chef se encontraba escalando el volcán Lanín cuando se descompuso y rápidamente se activaron los protocolos de emergencia.