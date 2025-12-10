La conductora de América contó en su ciclo radial el confuso episodio que tuvo con una chica en el estudio.

Yanina Latorre se encuentra pasando uno de los momentos laborales más importantes en lo que va del año. Este 2025 pudo debutar con programa propio y será el último mes en el que estará como panelista de LAM, ya que se centrará en su proyecto.

En medio de todo esto, la conductora de América decidió revelar el mal momento que pasó con una seguidora de Sálvese Quien Pueda. Yanina contó en su programa de radio que sale en El Observador que "hay mucha gente que me cruzo por la calle que sí pueden verme en SQP y las hago entrar".

"Era una nena chiquita como de unos veinte años y yo no quise hacerla sentir mal. Encima me dice 'soy la nena del cerebro' y la dejaron entrar", comentó. Luego de que SQP terminó, la joven le pidió hablar y fue allí donde todo se tornó confuso para la conductora.

Yanina Latorre contó el complicado momento que pasó en su programa Yanina Latorre pasó un mal momento con una seguidora del programa y reveló detalles "Me dice que quería hablar conmigo y se acercó y me dice 'me das el programa, acordate lo que me prometiste del CONICET'", le expresó la chica a Yanina y la panelista no entendió lo que estaba pasando.