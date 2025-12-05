Yanina Latorre es una de las panelistas históricas de LAM y en las últimas semanas ella comunicó finalmente que dejará su sillón, ya que se retirará de manera definitiva del programa en el que estuvo por diez años. En pocos días se despedirá del programa que la hizo reconocida.

En medio de todo esto, Ángel de Brito y la producción del ciclo armaron un hermoso homenaje del paso de Yanina por LAM: "Se está yendo Yanina y la estamos despidiendo con este homenaje", expresó el conductor de América.

En el clip pasaron los momentos más recordados de la panelista en LAM y, en el momento que vio a sus hijos y su marido Diego Latorre, no pudo aguantar la emoción. Tras ver el clip, ella decidió compartir con todos por qué se largó a llorar.

Yanina Latorre lloró en LAM por un motivo especial ¡Emocionada! Yanina Latorre lloró en LAM por un motivo muy especial "Me emocionan mis hijos. Los veo grandes, juntos y que son buenos hijos. Son buenos conmigo, yo debo tener 20 mil defectos y me pueden", comenzó contando Yanina Latorre visiblemente emocionada por el clip.