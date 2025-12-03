El contundente posteo de La Joaqui en medio de la polémica por no estar en los Personajes del Año

La artista se expresó en medio del escándalo que se generó en las últimas horas.

El martes por la noche se llevó a cabo la gala de los Personajes del Año 2025 que organiza la Revista Gente y los famosos llegaron hasta el Faena Art Center para hacer la clásica foto. Por supuesto, este evento tuvo sus polémicas y la más resonante fue la ausencia de La Joaqui.

Yanina Latorre comentó en su programa que aparentemente Wanda Nara fue quien bajó a la cantante y la conductora de Telefe lo negó rotundamente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la pareja de Luck Ra no quiso dar declaraciones cuando le consultaron si la empresaria había hecho que la bajen.

En medio de todo esto, en Sálvese Quien Pueda, mostraron un supuesto chat del manager de ella con una autoridad de la revista que organizó el evento. Al ver esto, la cantante salió al cruce con un fuerte comunicado en sus redes sociales.

El posteo de La Joaqui tras la información que dieron en el programa de Yanina Latorre Captura de pantalla 2025-12-03 095625 La palabra de La Joaqui tras la información que compartieron en Sálvese Quien Pueda. Foto: X / @medicenlajoaqui. "No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager", comenzó escribiendo la participante de MasterChef Celebrity. Esto no quedó allí y dejó en claro que la persona "tampoco es de mi equipo, de hecho no tengo manager y además soy muy fan de Spreen (streamer)".