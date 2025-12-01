El vestido con el que Mirtha Legrand volvió a demostrar por qué sigue siendo la reina del glamour

Cristales, encaje y elegancia absoluta: no te pierdas el look con el que Mirtha Legrand conquistó su propia mesa.

La última emisión de La Noche de Mirtha dejó un recordatorio de por qué Mirtha Legrand sigue siendo el ejemplo de glamour. La diva apareció con un vestido Tiffany de alta costura que, más allá de su diseño extraordinario, reafirmó la vigencia de una figura que siempre entendió la moda como un lenguaje propio. El look, firmado por la diseñadora Iara, contó con encaje, cristales bordados y una estructura clásica.

El vestido, confeccionado en tono verdeagua, llevó mangas largas translúcidas, un escote en V suave y una falda recta hasta el piso, mientras que los cristales bordados a mano formaron motivos florales y arabescos.

El estilismo se completó con un maquillaje luminoso de base aterciopelada, rubor durazno, labios rosados y ojos definidos con sombras neutras y máscara de pestañas. Unos aros brillantes y un anillo de presencia considerable cerraron la propuesta con el equilibrio exacto.

La noche reunió, como siempre, a grandes invitados, como Abel Pintos quien asistió apenas días después del lanzamiento de Hielo al vino, su colaboración con Mica Vázquez. También se contó con la presencia de Agustina Cherri, Adriana Salgueiro y Gastón Recondo, quien hizo foco en la tensión entre Claudio “Chiqui” Tapia y Juan Sebastián Verón, tema que dominó las noticias deportivas de la semana.