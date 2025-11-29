Nuevo look y nuevo amor: Joel Ojeda reveló su cambio total a dos años de Gran Hermano

El ex participante de Gran Hermano, Joel Ojeda, mostró un perfil más relajado y dejó atrás el estilo que lo caracterizó en el reality. ¡Mirá!

Joel Ojeda reapareció en redes con una imagen completamente distinta a la que sus seguidores recordaban de sus días en Gran Hermano 2023. A casi dos años del reality, el ex participante volvió a captar la atención del público, pero no por una polémica ni por un cruce mediático, sino por su cambio de look. En una serie de fotos que compartió en Instagram, se lo vio disfrutando de un viaje romántico junto a su nueva novia, Juana Delfino, y luciendo un estilo renovado.

En las imágenes, Joel apareció con bigote y chivita, una elección estética que reemplazó por completo la barba que solía mostrar durante su paso por la casa. El nuevo corte dejó al descubierto facciones más marcadas y un aire distinto, más fresco y despreocupado.

La publicación no sólo mostró su nuevo look, sino también el vínculo que construyó con Juana, productora de los streamings de DirecTV. La pareja posó sonriente y relajada, transmitiendo una complicidad que los seguidores celebraron con entusiasmo.

La nueva relación llegó luego de una separación escandalosa con su ex novia Catalina Gorostidi, también ex participante de Gran Hermano. Esa ruptura dejó una estela mediática que ocupó titulares durante semanas, marcando un antes y un después en su exposición pública. Sin embargo, en esta nueva etapa, Joel se mostró más reservado y enfocado en construir una dinámica diferente, lejos de cámaras invasivas y de los conflictos que en su momento lo desgastaron.