Dos avances científicos reavivan la esperanza frente a la diabetes

Argentina y EE.UU. lograron cómo mejorar el abordaje de la diabetes con células beta y con protocolos experimentales para revertir la diabetes 1 en ratones.

Más de 9 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes tipo 1 y en Argentina, 450 mil (1 de cada 10 del total con diabetes). Foto: Pexels.

Un estudio del CONICET-AUSTRAL demostró que microdosis de inflamación pueden activar mecanismos de resiliencia en las células que producen insulina. En paralelo, científicos de Stanford (California, EEUU) lograron frenar y revertir la diabetes tipo 1 en modelos animales. mediante un innovador enfoque inmunológico y de trasplante celular.

diabetes ilustracion Los dos grandes avances en el tratamiento de la diabetes logrados en el último mes. Gráfico: @mgsimonovich

Células que producen insulina fortalecidas con microdosis de inflamación En Argentina, un equipo del CONICET liderado por Marcelo J. Perone, demostró que las células beta del páncreas (las que producen insulina, la hormona que regula los niveles de glucosa en sangre) pueden volverse más resistentes al daño cuando se exponen a niveles muy bajos de la molécula inflamatoria IL-1β. Aunque en altas dosis resulta perjudicial, en microdosis activa un mecanismo llamado hormesis, que fortalece a las células y mejora su capacidad de sobrevivir situaciones de estrés. El hallazgo, resultado de más de veinte años de investigación y trabajo experimental de la becaria Carolina Sétula, abre posibilidades para desarrollar terapias que protejan las células productoras de insulina.

insulina beta Las células beta (que son las que producen insulina) pueden fortalecerse si son expuestas a niveles muy bajos y controlados de una molécula inflamatoria llamada IL-1β. Aunque en altas concentraciones esta molécula es dañina, en microdosis activa mecanismos de adaptación que vuelven más resistentes a las células ante agresiones futuras. Créditos: Wikipedia.

El estudio que logró revertir la diabetes 1 en ratones En paralelo, investigadores de la Facultad de Medicina de Stanford lograron prevenir y revertir la diabetes tipo 1 en ratones. Para esto aplicaron baja radiación con anticuerpos destinados a reducir células T hiperactivas y luego realizaron un trasplante de células madre de médula, ósea, junto con células de los islotes pancreáticos del donante. Este enfoque permitió crear un sistema inmunitario híbrido capaz de aceptar las células que producen insulina, en lugar de atacarlas. El método evitó la aparición de la enfermedad en todos los ratones prediabéticos y revirtió la diabetes en aquellos que ya la tenían, sin efectos secundarios relevantes.