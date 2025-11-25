Lady Gaga impactó en París con un traje y un color especial: mirá las fotos de su look

Lady Gaga lució un look sastrero de Tom Ford en su visita al restaurante Laurent en plena gira europea. No te pierdas los detalles.

En plena gira europea de su Mayhem Ball, Lady Gaga fue vista a la salida del restaurante Laurent en París. Allí, Gaga se mostró con un traje de satén verde menta firmado por Tom Ford, un color que siempre se asoció a renovación y frescura. En su caso, se vio como una mixtura de glamour parisino con ese toque de extravagancia que la caracteriza desde el inicio de su carrera.

El traje oversize, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2026, dejó ver un minibralette negro y un minicinturón de cuero, piezas que le dieron un contraste más oscuro y definieron un aire moderno con tintes góticos en su look. Mientras, las gafas oversize fueron un punto retro-futurista que reforzó el concepto de transformación.

En su mano, Lady Gaga llevó un bolso mini Kelly en negro, y stilettos del mismo tono que completaron la parte inferior, lo que mantuvo la atención en la estructura del traje. El conjunto funcionó como un guiño a la moda clásica, pero con el sello teatral que siempre la distinguió.

La artista atravieza un momento profesional muy particular, puesto que semanas antes había sido fotografiada en Milán filmando El diablo viste de Prada 2, uno de los estrenos más esperados. Con Meryl Streep y Anne Hathaway retomando sus papeles, la película ya genera expectativas globales.