El llamativo look que lució Pampita en el Teatro Colón: mirá las fotos

Durante una gala especial en el Teatro Colón, Pampita se destacó por su look primaveral que tuvo de protagonista al color estrella de la temporada. No te pierdas las fotos.

Mirá el look de Carolina Ardohain en el Teatro Colón.

La noche del Teatro Colón estuvo envuelta de emoción y expectativa ante la presencia de Andrea Bocelli, quien cantó acompañado por una orquesta en vivo, luego de quince años sin visitar el país. Entre las figuras del espectáculo y personalidades de la cultura que asistieron, Pampita llegó junto a su pareja, el polista Martín Pepa. La modelo, apareció envuelta en un diseño de Carolina Herrera que resumió la primavera en una sola prenda.

Desde sus redes sociales, Pampita acompañó las imágenes con una frase que condensó el significado emocional de la noche: "Curiosamente la naturaleza, mientras me quitaba algo valioso, me daba otro regalo: la música. Andrea Bocelli".

El vestido elegido fue un modelo estampado en amarillo floral, con escote halter y un nudo frontal que dejaba los hombros al descubierto y enmarcaba el cuello con elegancia, mientras que la falda midi con caída fluida le dio un aire romántico.

En cuanto a los accesorios, Pampita sumó unos aros blancos con forma floral, una extensión delicada del motivo principal del vestido, y eligió una clutch rectangular negra que equilibró el colorido con una nota minimalista. El beauty look, como siempre, impecable con los labios rojos intensos y un rodete tirante que despejó las facciones y dejó todo el protagonismo al vestido.

A su lado, Martín Pepa optó por la sobriedad clásica, y lució un traje negro, camisa blanca y corbata oscura.