L-Gante renovó su imagen en Europa: mirá el antes y después de su look
L-Gante dejó atrás el maximalismo y apostó por un estilo más refinado en sus últimas fotos. No te pierdas las fotos de su nuevo look.
Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, sorprendió a sus seguidores cuando, durante su viaje por Europa, mostró un cambio de estilo que se alejaba de esa estética urbana que lo definió durante años. Las fotos que subió a redes desde distintas ciudades europeas lo mostraban con una faceta más sobria y madura.
En una de las imagenes más comentadas, aparecía con un abrigo negro largo de corte clásico, pantalón oscuro y una cadena de oro gruesa con un medallón rectangular que funcionaba como pieza central del look. En algunas tomas, sumó una gorra rosa claro con logo deportivo lo que dio el toque urbano sin romper el clima elegante.
En otras de las fotos, L-Gante apostaba por un look deportivo monocromático de campera y pantalón cargo beige claro de material técnico, con unas zapatillas verdes que sumaron un golpe de color que rompió con el monocromatismo.
Durante la última gira que hizo con Maxi El Brother, su exmanager y amigo, había posado con un mono de competencia blanco y rojo de una marca de lujo, con una motocicleta Ducati como telón, mientras que una gorra recta y zapatillas rojas que completaron un estilismo explosivo. En esa imagen aparecía el texto “SOY GARDEL CON GUITARRA ELÉCTRICA CONJUNTO Y LLANTAS”.