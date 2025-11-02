L-Gante rompió el silencio y contó detalles sobre la escandalosa separación con su representante

El cantante estuvo como invitado al programa de Juana Viale y la conductora le preguntó sobre la polémica que se generó.

Elián habló a corazón abierto sobre la polémica. Foto: captura de video / El Trece.

L-Gante se encuentra pasando un momento verdaderamente complicado luego de que él mismo confirmó que su vínculo con Maxi El Brother llegaba al final tras intensos años de trabajo. El artista compartió un rotundo comunicado en su cuenta de Instagram y los datos comenzaron a salir a la luz.

El abogado de Elián Valenzuela contó que "nunca manejó plata, él pedía plata hasta para comprar chicles, la casa en el barrio cerrado está a nombre de Lourdes, la esposa de Maxi y lo que ganó, supuestamente en su carrera, no lo tiene".

En medio de todo este escándalo, L-Gante decidió estar presente en la mesa de Juana Viale y la conductora no dudó en preguntarle por esta polémica: "Desde el comienzo estuvimos trabajando y seguimos trabajando con los compromisos que quedaron pendientes".

L-Gante se refirió a la escandalosa separación con su representante L-Gante rompió el silencio y habló sobre la escandalosa separación con su representante "Me estuve ocupando las semanas pasadas en anular todo tipo de gestión en mi poder y en mi representación. Mi palabra es cumplir con todo lo que ha quedado pendiente y reacomodar el equipo nuevamente", comentó en otra parte de la charla.