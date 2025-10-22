El exmánager de L-Gante hizo un llamativo posteo tras desvincularse del cantante: "Pensar tanto no es bueno"

El popular artista urbano decidió terminar la relación con su representante por conflictos en el manejo de sus bienes. Maxi El Brother se expresó en redes.

Elián Valenzuela, figura central de la cumbia 420, más conocido como L-Gante, ha resuelto finalizar su relación contractual con quien hasta ahora oficiaba como su mánager, Maxi El Brother. Esta determinación obedece a una serie de interrogantes que surgieron en torno a la administración de sus ingresos económicos, lo que motivó al artista a buscar un control más estricto sobre su carrera y bienes.

El cierre de un ciclo para L-Gante y el escándalo de los supuestos manejos de Maxi El Brother Revelaron un fuerte dato sobre el mal momento económico de L-Gante: "Pedía plata para..." El propio L-Gante confirmó la noticia, revelando el motivo de su decisión y su plan a futuro. "Quiero tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando. Me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal. Por ahora solo anulé la gestión y voy a tratar de cumplir con lo que había pendiente”, confesó el referente del género urbano en diálogo con la periodista de espectáculos Yanina Latorre. Esta movida apunta a una autogestión completa por parte del cantante, dejando atrás la figura del intermediario.

Del otro lado, la reacción fue expresada mediante un posteo difundida en sus perfiles digitales por el ahora exmánager del fenómeno musical. Maxi El Brother, quien acompañó al joven en su ascenso desde el año 2019, cuando sus comienzos eran más modestos, le dedicó palabras de aliento y buenos deseos para el futuro. “Elián, te deseo lo mejor en esta nueva etapa, sé que la vas a romper y que esto recién empieza. Tenés todo el potencial y capacidad para seguir cumpliendo metas y sueños", fue el inicio de su descargo.

El emotivo mensaje del mánager continuó con un reconocimiento al trabajo compartido y a la influencia que lograron consolidar en la escena. "Qué bueno poder acompañarte estos años y recorrer mucho camino juntos. Gracias por confiarme tu talento con el cual se marcó una generación y se hizo historia", aseveró el exrepresentante, haciendo hincapié en la trayectoria conjunta y el impacto cultural que generaron. A pesar de la separación laboral, enfatizó que sus caminos seguirán unidos por el arte: “Hoy nos toca tomar rumbos diferentes, pero siempre con el mismo propósito: ¡demostrar que se puede! La música nos va a seguir juntando, ¡ese siempre fue nuestro punto de encuentro!”, manifestó.