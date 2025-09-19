Fuerte revés para L-Gante: lo volvieron a denunciar por amenazas y está cada vez más complicado

El cantante de cumbia 420, Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante , fue denunciado nuevamente por amenazas contra Darío Gastón Torres. Cabe destacar que el cantante ya había sido condenado a dos años y seis de prisión por otra causa.

El escrito, el cual fue presentado por los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, detalla que los hechos ocurrieron a las 7:40 del pasado lunes 8 de septiembre cuando Torres se retiró de su domicilio y observó un vehículo rojo Audi R8 en el que estaba L-Gante.

Según denunció Torres, el cantante bajó la ventanilla de su auto y le gritó varias frases amenazadoras: “Te estoy mirando”, “No te hagas el piola”, “Te voy a cagar a palos” y “Te voy a mandar a matar”.

El 28 de octubre de 2024, Valenzuela fue condenado en los tribunales de Mercedes a dos años y seis de prisión en suspenso por ser autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño, todo ello en concurso real entre sí.

Por lo tanto, en el caso de que se compruebe que el cantante de cumbia 420 intimidó al damnificado, podría cumplir una pena de prisión efectiva a raíz de que incumpliría las normas de conducta impuestas por la sentencia.

Por último, los letrados solicitaron al fiscal de turno que interponga una restricción de acercamiento, la prohibición de contacto y demás medidas cautelares a fin de proteger la integridad física de Torres y su familia.