Revelaron que L-Gante le puso punto final a la batalla legal con la madre de su hija de una polémica manera

En un lugar impensado para concluir el cruce legal con Tamara Báez, finalmente L-Gante decidió terminar con el impedimento para salir del país.

Tras un prolongado período, L-Gante y la modelo Tamara Báez han sostenido un fuerte enfrentamiento judicial por la pensión alimenticia de Jamaica, su pequeña de cuatro años. En reiteradas ocasiones, el representante legal de la influencer manifestó que los fondos transferidos cada mes por el representante del RKT resultaban insuficientes para sufragar los gastos de la menor.

Ante esta situación, la puja legal se intensificó hasta que por fin Báez logró que su expareja fuera incorporado al registro de deudores alimentarios, lo que impidió que el músico pudiera abandonar el territorio nacional en un reciente intento por viajar a México y Uruguay por motivos de trabajo.

Fue en el marco del programa de televisión que conduce la picante Yanina Latorre en canal América, en el que se hizo pública una novedad crucial: “ L-Gante y Tamara Báez, su exmujer, madre de su hija, firmaron la paz. Llegaron a un acuerdo por el tema de alimentos de él. Vieron que él debe la cuota de alimentos, que no la pagó y cuando salió del país, como estaba denunciado, lo retuvieron y se tuvo que quedar”, comenzó explicando la conductora de SQP.

Mientras relataba los pormenores de una escena calificada como surrealista, la también panelista de LAM (América TV) exhibió material audiovisual inédito de ese instante, el cual además publicó en sus redes sociales. "Ayer, en un evento, a las diez de la noche, llegó un abogado en un BMW, se bajó, salió L-Gante con toda su troupe y su entorno y arriba del capot, a las 10:17 de la noche, arriba del auto, firmó el acuerdo de alimentos de Tamara Báez", describió Latorre.