L-Gante debió cancelar un show en Uruguay por estar imposibilitado para salir del país

Tras ser inscripto en la lista de deudores alimentarios, L-Gante canceló uno de varios compromisos laborales que tiene en el exterior.

Por cuestiones legales vinculadas al impago de la manutención de su hija, el reconocido músico de cumbia 420, L-Gante, se vio forzado a anular de manera inmediata todos sus compromisos artísticos en territorio uruguayo. La medida restrictiva que le impide cruzar la frontera surge de su inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo que le bloquea la salida de la nación.

La medida contra el artista no es acotada a una única jurisdicción. De acuerdo con lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la inscripción del músico se hizo extensiva a más de la mitad de las provincias del país, “en virtud de los convenios de colaboración informática suscriptos oportunamente con cada uno”. Esto implica que la traba migratoria es efectiva en una porción significativa del territorio argentino.

La cancelación afecta directamente a su presentación estelar que tendría lugar mañana en el conocido espacio “En el Polo”. Fue a través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales que la producción del evento anunció el imprevisto con el cantante alcanzado por una medida de la Justicia: “Por razones personales del artista, nos vemos forzados a suspender el evento programado para el viernes. Quedamos a la espera de que se solucionen estos temas que son de público conocimiento para reprogramar la fecha”.

L-Gante canceló un concierto tras la determinación de la Justicia L gante cancelo shows L-Gante atraviesa una delicada situación laboral tras ser incluido en la lista de deudores alimentarios, lo que le impide salir del territorio nacional. Foto: NA Al otro lado del Río de la Plata, la situación ha generado un claro descontento entre los socios productores. Este medio pudo confirmar que, en el país vecino, hay “gente molesta” a causa del gasto de los espectáculos que suman un total aproximado de US$36 mil, con el fin de armar los conciertos en donde debía presentarse Valenzuela.