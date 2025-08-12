L-Gante volvió con Tamara Báez y aclaró todo lo que pasó con Wanda Nara ¿la usó?

Luego de miles de vueltas, L-Gante fue con toda la sinceridad y aseguró que siempre estuvo enamorado de la madre de su hija, Tamara Báez.

El gran culebrón entre L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara ha tomado un nuevo giro. Después de meses de idas y vueltas, el cantante de cumbia 420 confirmó que se reconcilió con la madre de su hija, dejando en claro que su relación con la mediática no pasó de ser una amistad. La noticia, que había sido anticipada por la propia Wanda, se hizo pública en una entrevista con el programa Los Profesionales de Siempre.

En la entrevista, el artista se mostró feliz y recuperado después de su gira por Europa: "Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. (...) Vine y acomodé un montón de cosas". El cantante manifestó su alegría por volver a estar con Tamara y su hija Jamaica: "Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Lo primero es la familia".

Tamara Báez tuvo un empático gesto con L-Gante Foto: Instagram @lgante_keloke. Tamara Báez con L-Gante. Foto: Instagram @lgante_keloke Cómo se reconcilió L-Gante con Tamara Báez La reconciliación no fue fácil. L-Gante reveló que le costó mucho volver a hablar con Tamara Báez. “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”, expresó. El cantante también aclaró que su affaire con Wanda Nara fue una estrategia para volver con Tamara: "Lo que yo quería es esto que logré ahora".

El referente de la cumbia 420 también se refirió a su relación con Wanda Nara, asegurando que ahora los une una amistad y que le desea lo mejor. "No sé cómo le va a caer, pero si uno quiere de verdad a alguien le desea lo mejor", reflexionó. L-Gante incluso recordó que le había aconsejado a Wanda que luchara por recuperar a su familia con Mauro Icardi, un gesto que demuestra que su intención siempre fue buscar la paz para todos los involucrados.