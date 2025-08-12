Las hijas de Wanda Nara se convirtieron en sus estilistas y así la vistieron: las fotos

Francesca e Isabella Icardi sorprendieron a su mamá, Wanda Nara, con un look en rosa y blanco, combinando piezas de Fendi y Chanel. ¡Mirá!

Wanda Nara siempre supo manejar con naturalidad el delicado equilibrio entre lujo y frescura para armar sus looks, pero esta vez fueron sus hijas quienes tomaron las riendas del estilismo. Francesca e Isabella Icardi se propusieron ser sus estilistas por un día y le armaron un conjunto inspirado en el clásico caramelo “Palito”, ese que mezcla tonos rosa y blanco.

Wanda compartió la secuencia en redes, en donde las niñas seleccionaron piezas del vestidor de su mamá y construyeron un look que, lejos de ser improvisado, mostró mucha coherencia cromática y de estilo.

El protagonista absoluto fue un pantalón rosa con monograma de Fendi, el cual acompañaron con una musculosa blanca básica. Para elevar el conjunto, sumaron una cartera de tweed rosa de Chanel (una pieza clásica y reconocible a metros) y zapatillas deportivas en blanco, gris y rosa.

Más allá del juego familiar, la elección resultó equilibrada, puesto a que tuvo lujo en los accesorios, comodidad en el calzado y una paleta cromática delicada pero llamativa a la vez. Todo perfectamente alineado para un paseo, y sin la rigidez de un evento formal.

La anécdota se volvió todavía más dulce cuando Wanda sumó en su posteo una confesión: “ Tengo las hijas más increíbles del mundo. Me prepararon la valija y todos los looks para mis 3 días en México”. ¡Muy tierno!